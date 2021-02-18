Погода в Новосибирске на март 2021 года: когда придет тепло

В городе потеплеет ближе к концу месяца. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на март 2021 года будет холодной: такой нерадостный прогноз дали сибирские синоптики.

— В самом начале месяца температура днем будет колебаться от минус 16 градусов до минус 13 градусов, а ночью опускаться до минус 20 градусов. Возможны осадки в виде снега, — сообщает сайт «Gismetio».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», столбик термометра в марте опустится до минус 22 градусов. Но в третьей декаде месяца потеплеет до минус 2 градусов.

Напомним, что синоптики дали прогноз на всю весну и рассказали, какой будет погода в этом сезоне.

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