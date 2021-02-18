Новосибирец с пистолетом ограбил цветочный салон: это попало на видео

Продавец отдала все деньги из кассы. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске мужчина с пистолетом ограбил цветочный салон на улице Немировича-Данченко. Инцидент произошел утром 16 февраля. Преступление попало на видеокамеру, установленную в помещении магазина.

На кадрах видно, как в салон зашел мужчина. В это время продавец заполняла документы. Новосибирец подошел к девушке и достал из кармана пистолет. Далее продавец достала из кассы все деньги и отдала вору. Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей. Сейчас новосибирца разыскивают полицейские.

— В совершении преступления подозревается мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, одет в спортивную куртку темно-синего цвета с логотипом «NIKE» на капюшоне и на груди с правой стороны, светоотражающие синие вставки на рукавах, справа на груди эмблема футбольного клуба, спортивные брюки темно-синего цвета с логотипом «NIKE», — уточнили приметы нападавшего в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 8 (383) 232-64-79, 8-960-797-77-30. Конфиденциальность гарантирована.

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