Сибирячка, переболевшая коронавирусом, покончила с собой

Женщина оставила записки для своего мужа и дочери.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В поселке Коченево в Новосибирской области произошла трагедия: 59-летняя женщина покончила с собой. Она оставила записки для своего мужа и дочери. Родные сибирячки рассказывали, что возможной причиной случившегося мог стать страх женщины, возникший после того, как она переболела коронавирусом.
— Тело женщины обнаружили 16 февраля в надворной постройке на ее участке — она покончила с собой. Перед этим она оставила записки своему мужу и дочери. Известно, что ранее женщина уже высказывала намерения покончить жизнь самоубийством из-за страха жизни после перенесенной коронавирусной инфекции, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще одной трагедии, произошедшей в Бердске, 12 февраля. Там покончил с собой 83-летний пенсионер, болевший коронавирусом. Известно, что он отказывался ложиться в больницу. Его нашла погибшим в квартире его племянница. Пенсионер покончил с собой.
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