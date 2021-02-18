Сибирячка, переболевшая коронавирусом, покончила с собой

Женщина оставила записки для своего мужа и дочери. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В поселке Коченево в Новосибирской области произошла трагедия: 59-летняя женщина покончила с собой. Она оставила записки для своего мужа и дочери. Родные сибирячки рассказывали, что возможной причиной случившегося мог стать страх женщины, возникший после того, как она переболела коронавирусом.

— Тело женщины обнаружили 16 февраля в надворной постройке на ее участке — она покончила с собой. Перед этим она оставила записки своему мужу и дочери. Известно, что ранее женщина уже высказывала намерения покончить жизнь самоубийством из-за страха жизни после перенесенной коронавирусной инфекции, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще одной трагедии, произошедшей в Бердске, 12 февраля. Там покончил с собой 83-летний пенсионер, болевший коронавирусом. Известно, что он отказывался ложиться в больницу. Его нашла погибшим в квартире его племянница. Пенсионер покончил с собой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском 83-летний пенсионер, больной коронавирусом, покончил с собой

Его нашли погибшим 12 февраля (подробнее).

Палата невозврата: почему за месяц в новосибирских больницах покончили с собой пять пациентов и причем тут ковид-галлюцинации

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в череде трагических случаев вместе с экспертами — вирусологом и психологом (подробнее).