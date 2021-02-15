Под Новосибирском 83-летний пенсионер, больной коронавирусом, покончил с собой

Под Новосибирском пенсионер, болевший коронавирусом, покончил с собой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском пенсионер, болевший коронавирусом, покончил с собой. Трагедия произошла в Бердске, в пятницу, 12 февраля.

— Известно, что 83-летний мужчина болел коронавирусом. Он отказывался ложиться в больницу, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. — Его нашла погибшим в квартире его племянница. Пенсионер покончил с собой.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в новосибирском госпитале в ноябре прошлого года. Там с собой покончил 86-летний пенсионер — его тело обнаружили утром, 28 ноября, в санузле больницы. Ранее мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки.

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