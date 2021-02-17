Стало известно, когда изберут меру пресечения для новосибирского водителя, сбившего женщину с коляской

Меру пресечения для сибиряка, сбившего маму с коляской, будут избирать 18 февраля. Фото: стоп-кадр.

Меру пресечения для сибиряка, сбившего маму с коляской, будут избирать в четверг, 18 февраля. Об этом сообщили в областном Следственном комитете. Напомним, инцидент произошел вечером 15 февраля. Женщина вышла гулять во двор со своей годовалой дочкой и сделала замечание водителю, припарковавшемуся на газоне. В ответ на это он развернул автомобиль и поехал прямо на нее. К счастью, малышка в результате случившегося не пострадала, а вот сама сибирячка оказалась в больнице с переломом ноги.

— Меру пресечения для мужчины будут избирать в четверг, 18 февраля, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области. — Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30 пунктов «а», «в» «и» и части 2 статьи 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений».

Сам сибиряк, объясняя следователям произошедшее, пояснил, что женщина сама загородила ему проезд, когда он уже собирался уезжать.

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