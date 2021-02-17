80-летнюю пенсионерку из Новосибирска, которая купила лекарства с найденной банковской карты, могут простить в суде

Дело рассмотрит Советский районный суд. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Драматичная история с уголовным делом в отношении 80-летней пенсионерки из Академгородка надолго запомнится всем ее участникам.

Напомним, в начале февраля школьник потерял иностранную банковскую карточку в сугробе рядом с учебным заведением. Ее случайно нашла пожилая женщина, которая до этого никогда не пользовалась подобными приспособлениями и получала пенсию на сберкнижку. Бабушка подумала, что это бонусная или подарочная карточка и несколько раз рассчиталась ею в магазинах и аптеке.

Полицейские быстро вычислили бесхитростную воровку. Возбудили уголовное дело по статье «Кража» и предъявили серьезное обвинение.

Школьнику и его семье пропажу вернули. С первой же пенсии 80-летняя сибирячка возместила им все свои траты — 4743 рубля. Потерпевшие простили женщину, но забрать свое заявление из полиции не смогли.

— Это уже считается тяжкий состав преступления и прекратить уголовное дело по примирению не получится. Скорее всего, суд рассмотрит это дело в особом порядке, если обвиняемая полностью признает свою вину, ущерб будет возмещен и потерпевшие не станут требовать наказания. В этом случае уголовное преследование будет прекращено по не реабилитирующим основаниям, — прокомментировал заместитель прокурора Советского района Евгений Гончаров.

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