Следователи из новосибирского Академгородка возбудили уголовное дело по факту необычной кражи, где главной подозреваемой стала совершенно безобидная 80-летняя бабушка. Сыщики за несколько дней раскрыли это невероятное преступление и были сильно удивлены его итогам. И в глубине души теперь очень сочувствуют пенсионерке. Подробности — в материале КП-Новосибирск.«ХОЧУ ВЗГЛЯНУТЬ ВАМ В ГЛАЗА»Историю о потерянной школьником банковской карте рассказала его мама в социальных сетях, обратившись к жителям городка ученых с просьбой помочь в поисках того, кто ее обнаружил. Сама женщина в данный момент проживает за границей и для удобства перевода денег сыну в Новосибирск пару месяцев назад с огромным трудом отправила ему через закрытые границы ту самую карточку одного европейского банка. Подросток, видимо, как и многие дети, не особо следил за сохранностью «пластика» и в начале февраля признался родственникам, что карточки нет. А спустя пару дней женщина заметила, что с ее счета стали уходить деньги.— Ищу человека, который 6 и 7 февраля делал с моей карты (Post Luxembourg) покупки в Академгородке. Вы знаете, мне абсолютно не жаль поучаствовать в благотворительности, тем более я вижу, что мои деньги пошли на предметы первой необходимости — еду, лекарства. Все, чего хочу я, — взглянуть вам в глаза. Каков образ идеального преступника Академа? С болью в сердце сообщаю, что карту все-таки заблокировала. У вас есть пара дней, чтобы найтись, пока готовлю перевод банковских документов для полиции. Отыскать вас по дате, времени и камерам из магазинов, думаю, не составит труда, — написала в группе Академгородка в социальных сетях жительница Люксембурга Анна Демидова.Скорее всего, человек, который увидел бы это обращение, с радостью вернул бы найденное. Однако была одна очень существенная проблема. Новый обладатель этой карточки пользовался кнопочным телефоном и о социальных сетях не слышал.«БОГ ПОСЛАЛ»80-летняя Ирина Ивановна Петрова* всю жизнь прожила с супругом в Академгородке. Сибирячка и ее муж до выхода на пенсию трудились в науке, оба с высшим образованием, с множеством наград и главное — хорошей репутацией в обществе.В тот день, 6 февраля, пенсионерка шла мимо местной 130-й школы. Бабушка, погруженная в свои печальные мысли о здоровье супруга, который в это время лечился от ковида, не заметила неровность тропинки и упала в сугроб.— Я поскользнулась или запнулась обо что-то и рухнула на колени, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Ивановна. — Стала подниматься, а под коленом какая-то карточка лежит. Засунула ее в карман и дальше пошла.Пожилая женщина никогда не пользовалась банковскими картами — только скидочными в различных магазинах. В голове у бабули промелькнула мысль, что Бог послал ей в помощь какую-то скидку или бонус как компенсацию за трудные дни.ЧУДЕСНЫЙ ШОПИНГВозвращаясь домой, сибирячка зашла в магазин за продуктами. На кассе при расчете машинально достала найденную карту, продавец помог приложить ее к современному терминалу и сложил продукты в пакет. Денег никто не попросил. Бабушка смотрела на происходящее как на какое-то чудо. А потом пошла в другой магазин. Волшебство повторилось. Обрадовавшись своему неожиданному везению, Ирина Ивановна пошла на шопинг и на следующий день. С помощью карточки прикупила для больного деда красной икры и лекарств. В итоге пенсионерка шиканула на 4743 рубля.— Мужу я ничего не рассказала. Пыталась начать разговор, но даже толком не понимала, как объяснить про эту карточку. Это звучало бы так, что я клад нашла, — призналась женщина.Откуда ей было знать, что спонсор ее старческих желаний вовсе не золотая рыбка из сказки, а сибирячка из Европы. И уж тем более Ирина Ивановна не догадывалась, что отчет о ее шопинге можно легко посмотреть в интернете, а сам процесс — в архивах камеры видеонаблюдения магазинов.КОНЕЦ СКАЗКИЧерез несколько дней домой к пенсионерам пришли полицейские.80-летняя бабушка говорит, не сразу поняла, в чем ее подозревают. Люди в форме спросили про карточку. Ирина Ивановна отдала ее и честно рассказала о приключившейся с ней истории.Оперативники, хоть и были растроганы тем, что перед ними не особо опасный преступник, а бабушка божий одуванчик, но поступили по закону. Защищать пенсионерку безвозмездно взялся новосибирский адвокат.— По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Кража». Отягчающий в данном случае квалифицирующий признак — это то, что за преступление в отношении электронных денежных средств предусмотрено более жесткое наказание. Пенсионерке грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком на 6 лет. Прекратить уголовное преследование за примирением сторон пока невозможно, — прокомментировал КП-Новосибирск адвокат подозреваемой Сергей Темеров.Стоит отметить, что и настоящие владельцы банковской карты были шокированы, узнав, что их деньги тратила пожилая женщина.Бабушка поспешила извиниться за свой поступок перед школьником и его родственниками и сразу же с ближайшей пенсии возместила им причиненный ущерб.— Мы не держим зла на Ирину Ивановну. Даже эти деньги брать не хотели, но следователь и адвокат настояли. Мы просили прекратить уголовное дело против пенсионерки, сказали, что у нас нет никаких претензий, но следователь сообщил, что уже поздно, — говорит КП-Новосибирск родная бабушка школьника.Семья очень обрадовалась, что пропажа нашлась. Ведь эта карточка была очень нужна для переводов ребенку денег из-за границы. Кстати, не факт, что если бы ее обнаружил на улице кто-то другой, то смог бы вернуть владельцам. Она не именная.К сожалению, все эти нюансы, а также возраст никак не смягчают ответственности пенсионерки перед законом.Ирина Ивановна теперь каждый день пьет успокоительное. Из-за переживаний обострились все болезни, и сибирячка даже перестала есть.— Мне теперь так стыдно перед всеми. Я ведь всю жизнь честно работала, другим людям помогала и никому не делала плохо, — плачет подозреваемая.Комментарий специалиста«ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА НАХОДКА СТАНОВИТСЯ ВАШЕЙ»Мы поинтересовались у новосибирского юриста Константина Зиновьева, как правильно поступать с найденными в общественных местах вещами.— В Гражданском кодексе есть три статьи про находку: 227, 228 и 229. Там сказано, что если вещь нашли в помещении или в транспорте, то вы должны отдать ее хозяину этого помещения или транспорта. Если находка вам попалась на улице, то в этом случае следует сообщить в полицию или местную администрацию. Информация оформляется в письменном виде. При этом можно отдать вещь на хранение или оставить у себя. Если в течение шести месяцев хозяин не объявится, то вещь станет вашей. А если собственник за эти полгода будет найден, то ему придется возместить расходы, которые вы понесли в процессе хранения. Не путать с вознаграждением. Вознаграждение можно требовать, только если вы нашли клад или хозяин вещи сам изъявил желание вас отблагодарить, — поясняет юрист.Если же человек что-то нашел, но никуда не сообщил, как того требует закон, то он может стать фигурантом дела по статье «Кража». А это уже уголовное преступление.— Если вы нашли телефон, планшет, ноутбук, золотое украшение или любую другую вещь, но скромно умолчали об этом, а затем начали использовать эту вещь в своих целях, то это квалифицируется как кража. С банковскими карточками история немного другая. Сама по себе карта — это не вещь и ценности не представляет, она является лишь инструментом для доступа к денежному счету. Поэтому преступлением будет считаться не то, что вы храните у себя чужую карту, а то, что вы ею воспользовались для снятия денег или для расчета в магазине. Лучше найденную карту уничтожить либо сдать в банк, который ее выпустил, — добавляет эксперт.* Имена героев публикации изменены по их просьбе.«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.