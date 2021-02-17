В Новосибирске госпитализировали 8-летнего мальчика после того, как его сбил кроссовер «Volkswagen»

Мальчика госпитализировали в больницу после того, как его сбил кроссовер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 17 февраля, около 12.00 во дворе одного у дома №2 на улице Пархоменко кроссовер наехал на 8-летнего мальчика. Ребенка с тупой травмой живота госпитализировали в больницу на обследование. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— 57-летиний водитель на автомобиле «Volkswagen Touareg» ехал по двору задним ходом и сбил мальчика, — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС, проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как курьер наехал на женщину с годовалой дочкой в санках. Сибирячка сделала мужчине замечание по поводу парковки. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На мужчину завели уголовное дело. Расследование на личный контроль Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочка выпала из санок, а я закричала от боли!»: мама годовалой девочки рассказала, как ее сбил водитель иномарки из-за сделанного замечания.

Главным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.