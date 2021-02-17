Родственница семьи, у которой в Германии забрали детей, вышла с пикетом к консульству в Новосибирске

Правозащитники готовятся к пикетам по всей России. Фото: Гарри Мурей.

Девять дней прошло с тех пор, когда в русско-немецкую семью в Германии неожиданно нагрянули полицейские. Стражи порядка вместе с органами опеки силой отняли троих маленьких ребятишек у супругов Зайберт. Официальной причиной стали анонимные письма от соседей, которые пожаловались на нарушения у многодетной семьи. Якобы родители злоупотребляли алкоголем и обижали детей.

Мать Юлия Зайберт до сих пор не знает, где находятся две ее дочери и сын.

— Самая младшая, Анечка, ей два года, была на грудном вскармливании. Это чудовищно, что ребенка в буквальном смысле отняли от груди, — рассказала КП-Новосибирск сестра Юлии Инна Зайберт.

Сегодня, 17 февраля, женщина вместе со своими знакомыми вышла с плакатами в поддержку родственников к консульству Германии. Сибирячка пытается обратить внимание на проблему и просит помочь вернуть семью с детьми в Россию.

— Мы по очереди простояли у консульства около часа. На нас обратили внимание только прохожие. Немецкое представительство не вышло на диалог, — говорит Инна Зайберт.

Эта история получила большой общественный резонанс в русских и зарубежных СМИ. Ситуацию взял на контроль президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей. Правозащитники занимаются поисками хорошего адвоката для семьи Зайберт и оказывают ей всяческую поддержку.

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