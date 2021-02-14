ЧП в семье Зайберт произошло несколько дней назад. В дом, где проживала пара с тремя маленькими детьми — 6, 4 и 2 года — ворвались полицейские и силой забрали ребят. Зайберт — эмигранты, еще семь лет назад они жили в России. И очень бы хотели сейчас вернуться обратно, но им не отдают детей. Подробности русско-немецкой семейной драмы — в материале КП-Новосибирск.ИЗ СИБИРИ В БЕРЛИН39-летняя Юлия Зайберт живет в Берлине с 2014 года. До этого жила в Новосибирске, а потом в Нижнем Новгороде — оттуда родом ее супруг — Евгений Комаров. Юлия с детства видела свою жизнь на родине далеких предков, поэтому даже получила соответствующее образование — учитель германской филологии. Но после переезда жизнь этой пары эмигрантов сложно назвать сказочной. Зайберт не отрицают, что были материальные трудности, но в целом они благополучно растили троих детей и на судьбу не жаловались. Все круто изменилось в 2019 году, когда на свет появилась младшая дочь Аня. Тогда к русским стали присматриваться органы опеки.— В 2020 году я приступила к работе медсестрой в клинике Бранденбурга в Бернау (город в 10 километрах от Берлина — Ред.). В то же самое время муж обеспечивал уход и присмотр за детьми дома, водил в школу старшую дочь и занимался хозяйством. В перспективе нас ждала с мужем (он по профессии сварщик — Ред.) полная занятость, повышение квалификации, стабильный хороший заработок, а детей — садик, школа и прочее, — рассказывает женщина.Но как только Юлия вышла на работу, семью стали часто посещать социальные службы. Сказали, что поводом для контроля явились анонимные доносы от соседей на неблагополучную обстановку в их доме. Мол, семья пьющая. А муж еще и поколачивает жену. В итоге к Юлии стала ходить опека и психологи. А еще ее угрозами убедили выгнать из квартиры мужа.— Таким образом, отец детей был официально бомжом и уходил на время прихода семейных помощников из дома, — говорит Юлия Зайберт.Она устала от таких пряток и навязанного контроля со стороны опеки, попыталась обжаловать действия соцслужб в суде. Тогда-то опека сама перешла в нападение. Родителей также через суд решили ограничить в правах.СУДНЫЙ ДЕНЬПонимая, что ситуация с каждым днем только обостряется, супруги приняли решение вернуться в Россию и стали собирать чемоданы. Только у членов семьи не было на руках полного пакета документов для выезда, они стали их оформлять. И вдруг однажды вечером, когда взрослые и дети уже готовились спать, в дверь квартиры позвонили. На пороге неожиданно появились силовики, ссылаясь на решение суда, они стали забирать детей.— Обыскивали дом, били мужа, надели мне наручники и применяли физическое насилие к нам с криками: «Ах, Вы в Россию к Путину собрались? Вот Вам — за Навального! Никогда больше не увидите детей!», — утверждает Зайберт. А еще добавляет: — Полуголых детей выволокли на мороз, нас с мужем развели по разным комнатам, мужа избивали сильно, меня тоже, я вся в гематомах.С того дня малышей родители больше не видели. Особенно Юлия переживает за 2-летнюю Аню, ведь ребенок находится на грудном вскармливании и очень привязан к маме.— Я не знаю, что мне сейчас делать. Мы даже не в курсе куда их поместили. Нас тоже грозят арестовать за сопротивление полиции. Против нас возбудили уголовные дела, что якобы мы били кулаками, ногами полицейских и сотрудников опеки, кричали на них и плевались. Также возбудили дело за дачу интервью российским СМИ (видимо, речь о клевете — Ред.), — рассказала КП-Новосибирск Юлия Зайберт.На русскую семью в Германии обрушилась волна критики и со стороны других эмигрантов. Зайберт считает, что люди так ведут себя из страха, боятся, что следующими могут стать уже их дети.ПОМОЩЬВ ситуацию вмешался Европейский центр информации и прав человека. Специалисты пытаются помочь русским вернуть детей в семью и в последствии покинуть Германию.— Этот скандал уже дошел до МИДа России. Полиция Берлина, увидев шумиху, тут же распространила свой пресс-релиз, что действия сотрудников были правомерными и согласованными, мол, это русские на них напали и оказали сопротивление, — рассказал КП-Новосибирск президент Центра Гарри Мурей. — С нашей точки зрения изъятие детей было незаконным. Семья Зайберт сама подверглась нападению. Полиция не предоставила никаких документов на проведение обыска и изъятие детей. Евгений получил серьезные травмы (у мужчины действительно заметно разбито лицо — Ред.). Для нас понятна очевидность предвзятого подхода даже медиков скорой, которые фиксировали травмы. Так, например, в заключении осмотра медика, мы читаем, что Евгений получил два удара кулаком в лицо при сопротивлении полиции и был этими ударами остановлен. Странный протокол для медицинского работника…К проблеме подключился и известный эмигрант, проживший в Германии несколько лет — Николай Эрней. Русский немец тоже с сибирскими корнями говорит, что уже не в первый раз сталкивается с подобными историями.— Я убежден, что Юлия и ее супруг не нарушали закон и не оказывали никакого сопротивления, но их все равно избили. Таких случаев, когда немецкая опека неправомерно забирает детей, уже сотни. Сейчас мы планируем открыть сбор на независимого немецкого адвоката. Его услуги стоят больших денег, но есть шанс, что его усилиями нам удастся забрать у государства ребятишек. Будем готовить обращение в МИД России с просьбой ускорить процесс выдачи необходимых документов детям для выезда. А еще мы готовы выйти с митингами к посольствам Германии и требовать справедливости, — рассказал КП-Новосибирск Николай Эрней.Правозащитники еще переживают, что уже в ближайшее время Евгений может оказаться под арестом, а Юлия в психиатрической клинике. А еще говорят, что дети из России очень востребованы для усыновления среди немцев из-за хорошей генетики.— За каждого опекаемого ребенка семья получает несколько тысяч евро в месяц. Эти счета впоследствии оплачивают биологические родители отобранных детей. Получается, что они, не имея возможности их воспитывать, будут всю жизнь их содержать. Это еще и бизнес, — добавляет Эрней.КОНКРЕТНОЧТО ЗАЯВЛЯЕТ ПОЛИЦИЯ ГЕРМАНИИСиловики Берлина распространили пресс-релиз. В нем намекают, что в семье детям угрожала опасность, возможно, их били или не оказывали медицинскую помощь, в полиции это обтекаемо называют «причиняли угрозу благополучию ребенка». И вот как описывают процесс изъятия детей:— Полиция 8 февраля 2021 года около 17.30 в Ной-Хоэншенхаузене оказала полную помощь компетентному молодежному ведомству Лихтенберга. По подозрению в причинении угрозы благополучию ребенка было вынесено судейское решение о совершении преступления в квартире.В ходе операции 39-летняя мать и 42-летний отец пинками, ударами, криками и плевками оказали значительное сопротивление действиям оперативников и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, в результате чего полицейским пришлось применить физическую силу. По этой причине было начато расследование о сопротивлении исполнительным чиновникам и равноправным лицам. От лечения легких травм, вызванных спасательной операцией, родители отказались.Из-за публичных заявлений 42-летнего отца в СМИ о том, что его избили безосновательно, государственная полиция подала жалобу, было начато расследование по этому поводу.Из-за сложившихся обстоятельств и поведения родителей Ведомство по делам несовершеннолетних взяло на попечение троих детей в возрасте 2, 4 и 6 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ бывшей жительницы Новосибирска в Берлине забрали троих детей по доносу соседейСемья обвиняет немецкие власти в произволе и считает дело политическим (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.