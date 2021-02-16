Под Новосибирском девушка пригрозила своему парню самоубийством после ссоры

Девушка решила напугать парня после ссоры, сказав, что покончит с собой. Фото: Влад КОМЯКОВ

В поселке Линево под Новосибирском девушка решила напугать парня после ссоры, сказав, что покончит с собой. Сибиряк вызвал к ней домой наряд полиции.

— Мужчина, позвонивший в полицию, сообщил, что его 23-летняя девушка, возможно, покончила с собой. На место сразу же выехали правоохранители. К счастью, сибирячка была обнаружена дома живой и здоровой. Она пояснила, что таким образом хотела напугать своего парня, после того, как они поругались по телефону, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибиряк, после ссоры с женой, решил «заминировать» супермаркет. О бомбе, которая якобы была заложена в магазине на улице Первомайской, он сообщил в службу «112». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Мужчине грозит крупный штраф до полумиллиона рублей или принудительные работы.

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