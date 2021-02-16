Новосибирец после ссоры с женой сообщил в полицию о бомбе в супермаркете

Мужчине за ложное сообщение о бомбе грозит серьезное наказание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирца ждет серьезное наказание за ложное сообщение о бомбе в супермаркете. Мужчина поссорился с женой. В расстроенных чувствах он выпил, а потом позвонил в службу «112», сообщив, что супермаркет на улице Первомайской заминирован.

— Это произошло 12 февраля поздно вечером. Мужчина позвонил и сказал, что в магазине заложена бомба. Его вычислили и задержали по месту жительства. Сообщение оказалось ложным, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас выясняются все обстоятельства, проводится проверка. Мужчине грозит крупный штраф до полумиллиона рублей или принудительные работы.

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