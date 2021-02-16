Загадочно пропавшая в Новосибирске пенсионерка была найдена дома

Сибирячка нашлась в своей квартире. Фото: Владимир Притьмов.

История об исчезновении новосибирской пенсионерки Тамары Кононенко закончилась благополучно.

— Пропавшая женщина чудом нашлась, оказалась в своей квартире сегодня 16 февраля 2021 года, относительно здорова, немного заторможена, но жива и дома, — рассказал КП-Новосибирск знакомый пожилой женщины Владимир Притьмов.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина приехал навестить одинокую старушку у нее дома и обнаружил, что ее там нет. На телефонные звонки женщина не отвечала. Обеспокоенный судьбой Тамары Григорьевны сибиряк обратился за помощью в полицию, где рассказал обо всем, что ему было известно.

— По факту заявления гражданина была проведена проверка. Сведения, изложенные в его обращении, не подтвердились, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

С редакцией также связались родственники Тамары Кононенко, которые рассказали, что намеренно прятали бабушку от этого мужчины. Они подозревают в его заботе корыстный интерес.

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