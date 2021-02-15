«Меня забрали! Помоги!»: новосибирская пенсионерка загадочно исчезла из своей квартиры после составления завещания

Одинокой пенсионерке Тамаре Кононовой, возможно, угрожает опасность. Фото: Владимир Притьмов.

В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропала одинокая 74-летняя пенсионерка Тамара Кононенко. Женщина проживала одна в двухкомнатной квартире и нуждалась в помощи социального работника. За бабушкой присматривал сын ее подруги детства — привозил продукты и лекарства, а сама подруга всегда была с ней на связи по телефону. В прошлую пятницу Тамара Григорьевна вдруг перестала отвечать на звонки и исчезла. Соседка по лестничной площадке сообщила, что видела, как пенсионерку выводили из подъезда какие-то люди. После этого след одинокой сибирячки потерялся. Журналист КП-Новосибирск разбирался в этой непростой истории.

ЗАВЕЩАНИЕ

Тамара Григорьевна Кононенко после смерти мужа осталась одна в двухкомнатной квартире. Совместных детей с супругом у нее не было. После его кончины женщина выкупила долю покойного мужа у его других наследников. Отношения с родственниками со стороны супруга у нее всегда были натянутыми. Бабушка хотела оставить жилье своей двоюродной племяннице и даже составила у нотариуса завещание.

— Моя мама знала об этом завещании, потому что они с Тамарой Григорьевной часто созванивались и общались, дружили ведь с детства, — рассказал КП-Новосибирск сын подруги Владимир Притьмов.

Мужчина говорит, что в декабре с пенсионеркой произошла достаточно странная история, о которой женщина рассказала накануне своего исчезновения.

«ЖИЛА В ПРИЮТЕ И ПОСТОЯННО СПАЛА»

В декабре Тамара Григорьевна вышла из дома по своим делам. Женщина уже пожилая, ноги держат плохо… Она помнит, что упала на улице, и ее подняли две незнакомые женщины.

— А потом она очутилась в какой-то квартире, где было еще 10 — 15 стариков, — передает слова женщины Владимир Притьмов. — Говорила, что им давали какие-то таблетки, и она постоянно спала. Два с половиной месяца она провела в этом приюте в полубессознательном состоянии. Она так и вспоминала это время: «Я в плену была».

Сибиряк написал заявление в полицию. Фото: Владимир Притьмов.

Потом сибирячка рассказывала, что перестала есть таблетки и еду. Сознание просветлилось, и ей удалось выбраться из квартиры и вернуться домой. Но после этого приключения одинокая женщина стала задумываться о том, что это могла организовать племянница. Та самая, которая унаследует квартиру после смерти.

ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТВОМ

Пенсионерка позвонила сыну подруги и попросила свозить ее к нотариусу, чтобы отменить завещание. Она стала всерьез опасаться за свою жизнь и забеспокоилась, что, возможно, племяннице будет выгодно решить свой жилищный вопрос побыстрее.

— Я отвез ее к нотариусу. Сам, конечно, не заходил в кабинет, но я понял, что она все-таки аннулировала завещание, — говорит Владимир.

Мужчина тоже стал беспокоиться за пожилую знакомую и старался с ней созваниваться каждый день. Привозил продукты, помогал собрать документы для оформления помощницы по дому из соцзащиты. И вот в пятницу, когда Владимир в очередной раз приехал в оговоренное время по знакомому адресу, бабушки дома не оказалось.

— Ее телефон был недоступен. Я стал волноваться. Человек уже достаточно старый… Да и вспомнился тот недавний случай с приютом, в котором она жила, — продолжает сибиряк.

ПОИСКИ

Владимир Притьмов сам в прошлом сотрудник полиции и не понаслышке знает, чем может закончиться подобная история. Сибиряк написал заявление в МВД и вместе с участковым поехал в квартиру, где живет двоюродная сестра Тамары Григорьевны.

— Мы приехали, и буквально через 5 минут на пороге появилась племянница, которая уже не наследница. Она была настроена агрессивно, сказала, что не знает, где находится родственница. В той квартире Тамары Григорьевны и в самом деле не было, — продолжает бывший полицейский.

Уже в участке Владимир решил снова набрать номер старушки. Шли долгие гудки, а потом Тамара Григорьевна ответила.

Владимир рассказал в МВД, что видел бабушку на прошлой неделе. Фото: Владимир Притьмов.

— На заднем фоне слышно было какую-то возню и голос, который постоянно твердил: «На! Говори уже!» Я сразу спросил у Тамары Григорьевны, где она находится и является ли ее присутствие там добровольным. Она ответила: «Меня забрали. Мне нужна помощь!» Потом что-то зашумело, и стало понятно, что трубку у нее отобрали. Через несколько секунд я опять услышал голос Тамары Григорьевны. Она очень вяло и неуверенно сказала: «Вы мне больше не звоните. Меня там не будет». А дальше связь оборвалась, — вспоминает Владимир.

Участковый тут же стал перезванивать. Однако трубку взяла уже какая-то другая женщина и, выдавая себя за пенсионерку, пыталась убедить правоохранителя, что с ней все в порядке.

— Полицейский стал настаивать, чтобы к телефону пригласили пропавшую женщину, а его просто обозвали, — добавляет сибиряк.

За прошедшие выходные определить местонахождение пропавшей пенсионерки не удалось.

«ВЫ ОШИБЛИСЬ НОМЕРОМ»

Журналист КП-Новосибирск сегодня, 15 февраля, дозвонился до соседки Тамары Григорьевны. Женщина, хоть сама никогда особо и не дружила с бабушкой, оказалась в курсе ситуации. У нее своя версия произошедшего.

— Тамару забрала к себе родственница ее покойного мужа. С ней все в порядке. Она уже давно собиралась к ним жить уехать. Я не понимаю, чего этот мужчина (Владимир) к нам сюда ездит и ищет ее. Он, наверное, из-за квартиры все это делает. Я с Тамарой разговаривала недавно по телефону, не помню точно когда. Она довольная и счастливая. Адрес, где она живет, я не знаю. И вообще, не звоните мне больше, я ничего не знаю. Придумали что попало, — на негативной ноте завершила наш разговор соседка.

Полицейские приняли заявление и уже ищут старушку. Фото: Владимир Притьмов.

Мы несколько раз набирали номер самой Тамары Григорьевны. Он был недоступен, но однажды в трубке послышался женский голос.

— Здравствуйте! Это Тамара Григорьевна?

— Нет. Вы ошиблись номером.

И больше трубку никто не брал.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что приняли заявление от знакомых пенсионерки и сейчас ее ищут.

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