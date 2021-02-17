Работа общественного транспорта в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 года: как изменится график

Транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Какой будет работа общественного транспорта в Новосибирске с 21 по 23 февраля в Новосибирске, рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

— Работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок будет осуществляться в соответствии с графиком выходного дня, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что с расписанием автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваем можно ознакомиться на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». К примеру, если автобус № 18 в будние дни выходит на рейс в 5.50, то в выходной день самый первый будет только в 6.15 утра. Завершит он свою работу в 23.45.

Напомним, что стало известно, как будут ездить пригородные автобусы в праздничные выходные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.