Под Новосибирском обрушилась крыша бани: внутри был 63-летний мужчина

Врачи не успели оказать помощь мужчине, на которого упала крыша бани. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Под Новосибирском, в Черепаново, произошла трагедия. Там в доме, расположенном в переулке Соколовского, обрушилась крыша бани. В это время внутри здания находился 63-летний мужчина — хозяин бани.

— Это произошло 14 февраля около 16.00. Тело мужчины было обнаружено под завалами. Он погиб. Известно, что хозяин бани пытался самостоятельно отремонтировать кровлю, из-за чего она и рухнула, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ра нее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске пенсионер пытался скинуть снег с крыши дома и едва не погиб: сугроб скатился с кровли и полностью накрыл хозяина дома. Мужчине повезло, что рядом были соседи. Они откопали его до приезда спасателей. От помощи врачей мужчина отказался.

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