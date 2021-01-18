В Калининском районе Новосибирска едва не произошла трагедия. Житель одного из домов на улице Тамбовская пытался скинуть снег с крыши дома. В итоге сугроб упал прямо на него. Мужчина оказался полностью погребен под снегом. Ему повезло, что это заметили соседи, в противном случае он мог задохнуться. Они вызвали спасателей МАСС и кинулись мужчине на помощь.— Это произошло в обед 17 января. Помощь спасателей не потребовалась. Мужчину откопали соседи до их приезда, — уточнили в МАСС.Напомним, похожая ситуация была почти год назад. Дедушка чистил снег у подъезда дома по улице Строительная поселка Октябрьский, как вдруг с крыши на него сошел сугроб. 84-летний пенсионер умер на месте.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНакрыло, как лавиной: пенсионера убила снежная глыба, упавшая с крыши.В это время он убирал наледь возле подъезда. (подробнее)