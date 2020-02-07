Накрыло, как лавиной: пенсионера убила снежная глыба, упавшая с крыши

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:03:59+03:00

Дедушку накрыло снегом, сошедшим с крыши многоквартирного дома. Фото: СК по Новосибирской области

В это время он убирал наледь возле подъезда

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Под Новосибирском произошла трагедия. Дедушка чистил снег у подъезда дома по улице Строительная поселка Октябрьский, как вдруг с крыши сошел снег.

Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина оказался полностью погребенным под сугробом, снег сошел с половины крыши многоквартирного дома. От полученных травм 84-летний пенсионер умер на месте.

В СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— В настоящее время следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все детали произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Экспертиза установит от чего все-таки погиб пожилой мужчина: от травм или он задохнулся в сугробе. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU