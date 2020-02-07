Накрыло, как лавиной: пенсионера убила снежная глыба, упавшая с крыши
Под Новосибирском произошла трагедия. Дедушка чистил снег у подъезда дома по улице Строительная поселка Октябрьский, как вдруг с крыши сошел снег.
Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина оказался полностью погребенным под сугробом, снег сошел с половины крыши многоквартирного дома. От полученных травм 84-летний пенсионер умер на месте.
В СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— В настоящее время следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все детали произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Экспертиза установит от чего все-таки погиб пожилой мужчина: от травм или он задохнулся в сугробе. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU