«Я не справилась»: в Новосибирске с собой покончила 14-летняя школьница

В Новосибирске вечером 13 февраля произошла трагедия: с собой покончила 14-летняя школьница. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске вечером 13 февраля произошла трагедия: с собой покончила 14-летняя школьница. Незадолго до случившегося, девочка оставила записку своим родным: «Простите, я не справилась», — написала она.

— Девочка училась в восьмом классе одной из школ в Ленинском районе. Ее нашли погибшей под окнами жилого дома на улице Забалуева. Известно, что она покончила с собой, — пояснил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей 13 января 2020 года. Тогда под окнами «свечки» на Добролюбова, 162/1 нашли погибшими подружек-школьниц. Одна из девочек жила в этой высотке вместе со своей бабушкой. В тот день к ней в гости пришла знакомая. Через какое-то время их, в зимней одежде, уже под окнами нашли прохожие. Взрослые вызвали «Скорую», но спасать уже было некого — дети были мертвы. Перед смертью девочки оставили предсмертные послания — их обнаружили следователи.

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