Малыша забрали у мамы в декабре прошлого года. Фото: скриншот из видео.
В Искитиме спасенного таксистом грудничка не отдают под опеку бабушке. Напомним, что ребенка изъяли у матери-наркоманки в декабре прошлого года. Женщина ездила на такси с малышом по городу за закладками. Водитель, когда узнал всю правду, тут же сообщил в органы опеки.
Теперь грудничок находится в доме малютки, а его родная бабушка хочет вернуть малыша домой.
— Я 2 недели назад все документы отдала. По закону они через 10 дней уже должны были решение сказать. Только ответа так и нет, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Машарова, бабушка ребенка.
КП-Новосибирск обратились с запросом в отдел опеки Искитимского района, чтобы узнать почему так долго длится процедура оформления опекунства.
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