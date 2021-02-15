Малыша забрали у мамы в декабре прошлого года. Фото: скриншот из видео.

В Искитиме спасенного таксистом грудничка не отдают под опеку бабушке. Напомним, что ребенка изъяли у матери-наркоманки в декабре прошлого года. Женщина ездила на такси с малышом по городу за закладками. Водитель, когда узнал всю правду, тут же сообщил в органы опеки.

Теперь грудничок находится в доме малютки, а его родная бабушка хочет вернуть малыша домой.

— Я 2 недели назад все документы отдала. По закону они через 10 дней уже должны были решение сказать. Только ответа так и нет, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Машарова, бабушка ребенка.

КП-Новосибирск обратились с запросом в отдел опеки Искитимского района, чтобы узнать почему так долго длится процедура оформления опекунства.

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