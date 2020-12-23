Невероятная и почти детективная история произошла в Искитимском районе Новосибирской области. Обычный заказ для таксиста превратился в самый настоящий квест, где победой стала спасенная жизнь беззащитного малыша.С чего все началось и есть ли счастливый конец у этой истории — читайте в материале КП-Новосибирск.«ЕЕ НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ 30 МИНУТ»Андрей Кузнецов живет в городе Искитиме. 38-летний мужчина женат и воспитывает двух красавиц-дочек. В прошлом Андрей был десантником, служил в горячих точках, а сейчас работает таксистом.— Муж берет заказы на поездки через приложение и иногда занимается частным извозом. Кто-то, например, просит подвезти или голосует на улице. Тогда Андрей выставляет счетчик и после окончания поездки называет сумму по километражу, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, жена Андрея.Сибиряк таксовал и не подозревал, что однажды в его руках окажется жизнь совсем крошечного ребенка. Около месяца назад к Андрею подошел мужчина и попросил помощи. Задача была простая — возить мать с новорожденным. Не видя никакого подвоха, сибиряк согласился и стал работать на эту семью.— Андрей не подозревал, что с ними могло быть что-то не так. Да и маршрут несложный: ездили в продуктовые магазины, на рынок в Бердск, потом возвращались обратно. Платили регулярно от 1000 до 3000 рублей, — продолжает женщина.Первые сомнения закрались в голову таксиста, когда мать начала оставлять четырехмесячного малыша одного в машине дольше, чем на 5 минут. Сначала Андрей решил, что просто неудобно покупать продукты с младенцем на руках, но одна из ситуаций повергла мужчину в шок.— Алина*, мама ребенка, попросила отвезти их домой. Когда они приехали, женщина вышла, закрыла за собой дверь, а младенец остался мирно спать на заднем сиденье. Андрей думал, что она пошла за вещами. Ее не было больше 30 минут, тогда он начал переживать. Смотрит назад, а там маленький ангелочек сопит. Ну как его можно оставить? — недоумевает сибирячка. — Андрей снял это на видео и отправил мне.ВОРОВАЛА ЕДУ И ПРОДАВАЛА НА РЫНКЕПосоветовавшись с супругой, Андрей решил проверить, что это за семья и почему Алина постоянно куда-то пропадает. Во время поездок сибиряк старался разговорить молодую мать, а иногда и ее супруга, задавал наводящие вопросы. Так и выяснил, что они наркоманы.— Сначала она относилась к моему мужу недоверчиво. А в один прекрасный день разговорилась. Алина сама рассказала Андрею, что давно употребляет наркотики. В магазин она ездит воровать продукты, а потом продает их на рынке. Деньги тратит на дозу, — говорит Анастасия.От услышанного у таксиста по спине пробежал холодок. Он не мог поверить, что вот это крошечное, только появившееся на свет чудо растет в таких опасных условиях. И раз уж мужчина стал невольным свидетелем этой драмы, то сидеть сложа руки было преступлением. На очередном семейном совете после работы Андрей с женой решили действовать.— Мы каждый день звонили в опеку, пытались добиться каких-то действий. Нам ответили: «Мы уже ездили в эту семью. Нам никто не открыл дверь». Тогда нам стало понятно, что нужно обращаться в другие инстанции. Мы ходили в администрацию, в полицию, — перечисляет Анастасия. — Нельзя было допустить, чтобы младенец каждый день подвергался опасности. Время шло.И вот на днях социальные службы, устав отбиваться от звонков назойливого таксиста, все-таки приехали по тревожному вызову.«ЕЙ НУЖНО УСТАНОВИТЬ РОДСТВО»Пока органы опеки и полиция выполняли свою работу, Андрей вместе с женой сидел в машине возле подъезда и наблюдал за происходящим. Они переживали за этого младенца, будто это был их собственный ребенок.— Малыш сейчас находится в больнице. Как я поняла, сотрудники опеки забрали ребенка на основании статьи 77 Семейного кодекса, которая позволяет изъять малыша, если есть угроза его жизни и здоровью. Была его мама тогда в состоянии наркотического опьянения или нет, нам не сказали. Врачебная тайна. Но нас заверили, что малыша этой женщине уже не вернут, — добавляет сибирячка.К счастью, дом малютки четырехмесячному малышу не светит. У него есть родная бабушка, которая хочет взять внука под опеку. Ей осталось только подтвердить свое родство с малышом и собрать все необходимые для этого документы.КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.* Имя матери изменено по этическим соображениям.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru