Работа ресторанов в Новосибирске с 22 февраля 2021 года: губернатор сделал заявление

Рассказываем, как будет устроена работа ресторанов в Новосибирске с 22 февраля.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Губернатор Андрей Травников заявил, какой будет работа ресторанов в Новосибирске с 22 февраля 2021 года. Об этом стало известно на оперативном совещании.
— С 22 февраля будут сняты ограничения по времени работы ресторанов, кафе и всех предприятий общественного питания. Вопрос ранее обсудили с Роспотребнадзором и оперативным штабом, — сказал Андрей Травников.
Такое решение принято в связи с тем, что в Новосибирске ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной уже полтора месяца.
Напомним, также изменят правила еще в нескольких заведениях. Остальные требования, такие как обязательное ношение маски в общественных местах, сохранятся.
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