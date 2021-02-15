Работа ресторанов в Новосибирске с 22 февраля 2021 года: губернатор сделал заявление

Рассказываем, как будет устроена работа ресторанов в Новосибирске с 22 февраля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Андрей Травников заявил, какой будет работа ресторанов в Новосибирске с 22 февраля 2021 года. Об этом стало известно на оперативном совещании.

— С 22 февраля будут сняты ограничения по времени работы ресторанов, кафе и всех предприятий общественного питания. Вопрос ранее обсудили с Роспотребнадзором и оперативным штабом, — сказал Андрей Травников.

Такое решение принято в связи с тем, что в Новосибирске ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной уже полтора месяца.

Напомним, также изменят правила еще в нескольких заведениях. Остальные требования, такие как обязательное ношение маски в общественных местах, сохранятся.

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