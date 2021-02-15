В Новосибирске появилась улица Шаманов: там живут в необычных домах

В Новосибирске на Обском море появился снежный город. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске появилась улица Шаманов с необычными домами. Она расположена в городке на Обском море. Там прошел фестиваль по строительству снежных хижин «Город эскимосов». Участие в конкурсе приняли сотни сибиряков.

В городе помимо улицы Шаманов есть еще две: Тюленья и Инуитов. Его площадь составляет около 900 квадратных метров.

Сибиряк Евгений Кочкин снял с высоты птичьего полета, как выглядят снежные хижины.

На деле, построить иглу дело непростое. Если ошибиться в расчетах дом в прямом смысле слова рассыплется. Если же все сделать по проекту, то внутри даже можно ночевать.

Главный принцип при строительстве иглу — соблюдать сферичность, тогда она будет держать форму и не развалится. За неделю до фестиваля организаторы показали мастер-класс для всех желающих, как правильно строить иглу.

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