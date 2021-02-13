В Новосибирске на Обском море за полдня вырос городок из иглу. Несмотря на мороз, в фестивале по строительству снежных хижин «Город эскимосов» приняли участие сотни сибиряков. Самыми активными архитекторами стали дети.Сосульки на усах, белоснежные реснички, пар изо рта… С утра на пляже «Бумеранг» мороз достигал 35 градусов, но уже к полудню, когда был дан старт фестиваля, воздух на солнце прогрелся до 25 градусов.На площадке царит рабочая атмосфера: одни пилят снег, другие таскают снежные блоки, третьи — выкладывают и выравнивают фундамент, стены будущего жилища. Последнее — самая ответственная миссия. Если сложить иглу неправильно — развалится, и все труды насмарку.Многие участники до последнего ждали, чтобы посмотреть прогноз — насколько будет холодно. Некоторые передумали.— Мы ждали, что в этом году будет вдвое больше участников, чем в прошлом году, но из-за холода собралось примерно столько же. Год назад участвовало 750 человек, сколько людей на этот раз — еще не посчитали. 77 команд всего, — рассказал КП-Новосибирск организатор фестиваля Вячеслав Горюнов.В команде от двух до восьми человек. Организаторы советуют не собираться в команды больше восьми человек, иначе участникам, кто оказался без дела, будет скучно и холодно.В Городе эскимосов три улицы: Тюленья, Шаманов и Инуитов. Если б участников собралось больше, то образовалась бы четвертая улица. Площадь городка насчитывает 900 квадратных метров — есть где разгуляться.Для болельщиков рядом с Городом эскимосов организована фотозона с северными оленями.— Из-за пандемии мы не стали устраивать развлекательную программу для зрителей, сцена в этом году далеко от городка, вместо масок народ кутается в шарфы и баффы, — поясняет Вячеслав Горюнов. — Антисептик даже есть! Замерз, правда.Многие команды пришли семьями — много детей. Ребятишки с горящими глазами таскают снежные «кирпичики», помогают строить домик.Юной туристке Вале из Кольцово сегодня исполнилось 11 лет. Свой день рождения она проводит в компании друзей и наставников из турклуба «Простор». Большой компанией в восемь человек построили иглу и нарядились в костюмы эскимосов.— Больше всего понравилось залезать внутрь и равнять стенки, — рассказала КП-Новосибирск Валя. — Ночевать в своей иглу боимся — вдруг на тебя обвалится потолок, пока ты спишь. Наша иглу — она маленькая, «рухленькая». Вот в соседней, большой, я бы заночевала. Она крепкая.Главный принцип при строительстве иглу — соблюдать сферичность, тогда она будет держать форму и не развалится. За неделю до фестиваля организаторы показали мастер-класс для всех желающих, как правильно строить иглу. Кто ходил на мастер-класс, сегодня чувствовал себя уже увереннее.Со строительным материалом повезло: площадка фестиваля расположена рядом с серф-станцией, кайтеры хорошо укатали здесь снег. А если пройти дальше в море, то там снег рыхлый, рассыпчатый — и из него было бы сложно построить иглу, особенно новичкам.В поле работают десять судей — они подсказывают, как правильно строить, и при этом следят, чтобы участники не нарушали правила соревнований.— В этом году мы добавили номинацию «Самая быстрая иглу», — говорит Вячеслав. — Потому что есть команды, которые строят очень быстро, и не понимают, почему их не ценят. В этом году мы их ценим. В конкурсе участвуют хижины диаметром не меньше 1,9 метра.Также организаторы провели конкурс на самую красивую, самую высокую, самую большую иглу и на лучшие костюмы северных народов. Было ради чего стараться — команды получили призы и грамоты.Участник фестиваля Даниил Глазачев в кавказской овечьей папахе шутит:— Вот, приехал с Кавказа, сейчас построю себе дом, буду тут жить до весны. А потом приедет друг из Москвы и поедем жить на Алтай.Стоит отметить, что российские эскимосы почти никогда не строили иглу — они живут в юртах и чумах, а сейчас и вовсе в обычных домах. Иглу строили обычно североамериканские чукчи.Практическое применение иглу находится, в основном, в туризме. Палатку при сильной метели продувает, а то и сдувает. В таких случаях выручает навык строительства иглу.Турист Николай Пирожков уже в третий раз строит иглу. На этот раз решил переночевать в снежном домике, чтобы оценить, каково это.Как и многие участники, Николай строит иглу для развлечения — ведь это же отличный способ прекрасно провести время с супругой и друзьями.— А в зимних походах строить иглу для ночлега совсем не хочется. Устаешь так, что вечером только одна мысль — поскорее залезть в палатку, завернуться в спальник и лечь спать, — говорит Николай.Вячеслав Горюнов объясняет, что иглу в походах туристы строят, когда сильный ветер и тундровая местность. В горах, например, быстрее и проще выкопать пещеру, а в тундре таких шикарных условий нет — приходится возводить кирпичик за кирпичиком. Но когда нет экстремального ветра, не нужны никакие пещеры и иглу. Ставится большая палатка с печкой — и все счастливы.Обычно после фестиваля 30-40 человек остается ночевать. На этот раз из-за сильных морозов желающих провести ночь в иглу меньше, чем раньше.— Для ночевки в иглу нужно два туристических коврика, теплый спальник. Да, в иглу будет не -20, а нулевая температура, но все равно нужно одеться потеплее, — объясняет Вячеслав Горюнов. — И еще покушать плотно, потому что на голодный желудок быстрее замерзнете. Нужно обратить внимание, чтобы стенки были без дырок, чтобы тепло не выходило и ветер не задувал. На входе обычно строят трубу-тамбур, и перед сном закрывают «дверной проем» снежным блоком. Снизу и сверху в иглу делают небольшие дырочки, чтобы дышать. Ну и, чем иглу меньше, тем она теплее.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru