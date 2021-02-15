«ВАЗ» сбил на пешеходном переходе 53-летнюю сибирячку: врачи рассказали о ее состоянии

«ВАЗ» сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску.

Утром в понедельник, 15 февраля, на перекрестке улиц Титова и Костычева «ВАЗ-2115» сбил женщину-пешехода. Произошло это около 9 часов утра. О ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— 36-летний водитель «ВАЗ-2115» ехал по улице Титова со стороны улицы Серафимовича в сторону площади Станиславского. Напротив дома № 22 по улице Титова он наехал на 53-летнюю женщину-пешехода, которая шла по «зебре». Женщина с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга доставлена в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, ночью этого же дня столкнулись «Хонда» и «Мерседес» — в аварии пострадали два человека. Последствия ДТП попали на камеру — очевидцы, проезжавшие мимо, сняли на видео лежащего на асфальте мужчину.

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