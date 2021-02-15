«У него аж ботинки слетели»: двое новосибирцев пострадали в ДТП с «Мерседесом»

ДТП случилось в Октябрьском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску.

В понедельник, 15 февраля, в Октябрьском районе произошло ДТП. Очевидцы, проезжавшие мимо, сняли на видео лежащего на асфальте мужчину. Они предположили, что его сбила машина.

— Он даже ботинки потерял. Сбили пешехода, кажется, насмерть, — рассказали за кадром очевидцы в группе «АСТ-54».

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что на перекрестке улиц Панфиловцев и Никитина столкнулись две иномарки.

— 29-летний водитель «Honda Saber» ехал по улице Никитина со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Воинская. Напротив дома №5 по улице Панфиловцев он врезался в «Mercedes-Benz», который стоял в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора. После чего «Honda» улетела в сугроб, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП водителя и его пассажира с ушибами головы и грудных клеток госпитализировали в больницу. Там им оказали помощь и отпустили домой.

Напомним, ранее в новосибирске на пешеходном переходе сбили мальчика 7-8 лет. Ребенок остался жив, более того, после этого покинул место ДТП. Сейчас его ищет госавтоинспекция.

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