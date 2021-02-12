В Новосибирске школьник, сбитый иномаркой, сбежал с места ДТП

Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, 12 февраля, иномарка сбила школьника: после случившегося мальчик встал и ушел с места ДТП. Однако водитель все равно решил сообщить о случившемся в ГИБДД.

— Сегодня, около 12:15, 49-летний водитель автомобиля Kia Rio, ехал по улице Кропоткина со стороны Красного проспекта в сторону улицы Рельсовая. Около дома №110/1 на улице Кропоткина он сбил пешехода, переходившего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам водителя, пешеходом был мальчик 7-8 лет на вид. После случившегося он встал и ушел с места ДТП, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Автомобилист, тем не менее, все равно решил сообщить о произошедшем в ГИБДД. Сейчас Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП и самого мальчика, попавшего под машину. Их просят обратиться по телефону 232-23-51.

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