«Здоровые уже лбы»: двое взрослых новосибирцев изрисовали кабину в лифте

Сибиряки исписали маркером кабину в лифте. Фото: стоп-кадр.

Возмущенные жильцы дома № 31 на улице Михаила Кулагина в Новосибирске выложили в сеть видео, как двое мужчин зашли в лифт и стали рисовать на стенах белым маркером. Сделав надпись, хулиганы хотели расписать еще и панель с кнопками, но заметили камеру в кабине, улыбнулись и не стали портить вторую стену.

Ролик появился в группе «АСТ-54». Подписчики сообщества начали возмущаться:

— Я всегда считал, что автографы ставят школьники.

— Здоровые уже лбы.

— Взял барашек карандашик, взял и написал…

— На месяц как минимум уборщиками в этом доме, — написали они в комментариях.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала еще об одном случае, когда хулиган испортил кабину в лифте. Мужчина, поссорившись с соседями, поджег расклеенные в лифте объявления. Это привело к более крупным последствиям: из-за пожара всем пришлось эвакуироваться.

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