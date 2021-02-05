Новосибирец поджег лифт и украл велосипед после ссоры с соседями

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Новосибирске под суд отправят 42-летнего мужчину, который не давал покоя своим соседям. Сибиряк с уголовным прошлым не исправился, из-за этого соседи постоянно с ним ссорились. В один день он решил им отомстить.

— Все случилось 12 октября 2020 года. Мужчина в алкогольном опьянении вызвал на свой этаж лифт и поджег висящие в нем объявления. Затем он вернулся в свою квартиру, но через 20 минут почувствовал запах гари и решил все же рассказать соседям о пожаре. Мужчина постучал к ним в квартиру, но ему не открыли. Вернувшись на свою площадку, обвиняемый увидел детский велосипед и решил его украсть. Он занес велосипед домой и поставил его в комнате. После этого сибиряк потерял сознание, надышавшись дымом, — рассказали в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

Поняв, что дом горит, его жильцы вызвали пожарных и эвакуировались. Вора тем временем увезли в больницу. После тушения пожара люди вернулись в подъезд. Тут владелец увидел свой велосипед через открытую дверь в квартире «проблемного» соседа и написал заявление в полицию.

На сибиряка завели уголовное дело за поджог лифта и за кражу. Жилищно-строительному кооперативу «Просторный квартал — 3» нанесен ущерб на более 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Мужчине грозит до 7,5 лет лишения свободы.

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