«Неприятно такое увидеть»: сибирячке в банке с кукурузой обнаружила толстую гусеницу

Сибирячка нашла гусеницу в банке с кукурузой. Фото: «Ревизорро Новосибирск»

Сибирячка пожаловалась в соцсети на то, что в банке с консервированной кукурузой ей попалась толстая гусеница. Женщина вовремя ее увидела.

— Не рекомендую к покупке. Попадаются гусеницы, — сообщила сибиряка в группе «Ревизорро Новосибирск».

В качестве доказательства женщина прикрепила фото к посту. На снимках видно, что живность находилась в середине банки с кукурузой.

— Это ж хорошо, значит, без пестицидов, — попытались успокоить женщину подписчики паблика. — Гусеницы не опасны для человека, это одна из стадий развития бабочек. Да, неприятно увидеть ее в банке, но это не смертельно! Гусеницу выбросить, кукурузу промыть и можно кушать!

По мнению юриста Константина Зиновьева, покупательница вполне может вернуть продукт в магазин и потребовать вернуть ей деньги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сколько ж насекомых я съела?»: сибирячке в десерте попался таракан.

Девушка девять дней заказывала доставку блюд на дом и не вглядывалась в еду. (подробнее)