«Неприятно такое увидеть»: сибирячке в банке с кукурузой обнаружила толстую гусеницу

Сибирячка нашла гусеницу в банке с кукурузой. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
Сибирячка пожаловалась в соцсети на то, что в банке с консервированной кукурузой ей попалась толстая гусеница. Женщина вовремя ее увидела.
— Не рекомендую к покупке. Попадаются гусеницы, — сообщила сибиряка в группе «Ревизорро Новосибирск».
В качестве доказательства женщина прикрепила фото к посту. На снимках видно, что живность находилась в середине банки с кукурузой.
— Это ж хорошо, значит, без пестицидов, — попытались успокоить женщину подписчики паблика. — Гусеницы не опасны для человека, это одна из стадий развития бабочек. Да, неприятно увидеть ее в банке, но это не смертельно! Гусеницу выбросить, кукурузу промыть и можно кушать!
По мнению юриста Константина Зиновьева, покупательница вполне может вернуть продукт в магазин и потребовать вернуть ей деньги.
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