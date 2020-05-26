«Сколько ж насекомых я съела?»: сибирячке в десерте попался таракан

26 Май 2020 2020-05-26T07:16:21+03:00

Девушка девять дней заказывала доставку блюд на дом и не вглядывалась в еду

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Аппетитное шоколадное пирожное, а рядом — таракан. Такое фото опубликовала в соцсети жительница Новосибирска Екатерина. Женщина заказала доставку здорового питания на месяц, но через неделю диету ей пришлось прервать.

— Я не привыкла всматриваться в еду и ела ее девять дней. А тут муж подошел и спрашивает, что за насекомое в десерте. Мне аж плохо стало. Я питалась на бегу, представьте, сколько тараканов я так еще могла съесть! Сейчас все остатки стоят в холодильнике, больше к их еде не притрагиваюсь. Думаю собаке скормить, — рассказала Екатерина КП-Новосибирск.

После того, как девушка пришла в себя, она захотела вернуть свои деньги, но тут возникла проблема.

По словам Екатерины, она оплатила доставку еды сразу за месяц — чуть больше 15 тысяч рублей. Девушка попросила вернуть всю сумму, но фирма отказалась, в доставке сказали, что сибирячка ела девять дней, и за это ей возвращать деньги не будут. Остальное, около 10 тысяч рублей Екатерине вернули.

Компания доставки еды до сих пор не возвращает все деньги за некачественную еду. Фото: предоставлено героиней публикации.

По подсчетам Екатерины, она недосчиталась около пяти тысяч рублей.

— Считаю, что должны вернуть всю сумму. Собираюсь обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. От фирмы тишина в ответ, чек давать не собираются. Нет и договора, я все оформляла через соцсети, и деньги за доставку отдавала лично в руки курьеру, — говорит Екатерина.

Женщина рассказала, что с подобной проблемой сталкивались и другие клиенты компании: об этом они писали в отзывах на «Флампе». К сожалению, их она поздно обнаружила.

Мы выяснили у юриста, как быть в такой ситуации.

— В этом случае нужно смотреть, что написано в договоре. Конечно, все усложняет то, что женщине не дали ни чеков, ни договора. Если бы было четко прописано, что можно вернуть всю сумму, этим правом можно было бы воспользоваться. А так верно — нужно обращаться в Роспотребнадзор за защитой прав потребителей, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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