15 тысяч сибиряков вышли на «Лыжню России» в День всех влюбленных

Многие иностранцы впервые встали на лыжи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области состоялась XXXIХ Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Из-за сильным морозов организаторы перенесли старты с 13 на 14 февраля. Влюбленные в здоровый образ жизни и спорт сибиряки провели этот день активно и весело.

— В этом году лыжники вышли на старт во всех 30 муниципальных районах области, а также в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби и рабочем поселке Кольцово. По предварительным подсчетам, в гонке приняли участие около 15 тысяч жителей региона, — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Кроме детей, взрослых и чиновников на лыжне были замечены африканские курсанты военного института. Некоторые из них даже впервые встали на лыжи и взяли в руки палки.

Еще одна особенность нынешней «Лыжни России» в том, что в она посвящена предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею, который будет проходить в 2023 году в Новосибирске и Омске. В честь этого события была подготовлена отдельная дистанция длиной 2023 метра. А для болельщиков и гостей развернуты тематическая палатка и фотозона.

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