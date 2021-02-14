«Тяжело! Это другой мир для меня»: африканцы впервые встали на лыжи в Сибири, показываем их реакцию на снег

В интернациональной команде НВВКУ было 15 представителей разных республик и стран. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие курсанты-африканцы специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Среди них — разведчики из Африки, которые с настоящей сибирской зимой познакомились совсем недавно. Сегодня они дебютировали на лыжах.

Курсанты прошли на лыжах 5 километров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первые шаги на лыжах — и сразу 5 километров по непростой трассе на лыжной базе имени Алика Тульского в Академгородке. В училище военных учат преодолевать испытания — это одно из них.

Погода сегодня порадовала потеплением. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году в лыжном старте приняла участие команда специального факультета НВВКУ из 15 человек — представителей 15 республик. В «Лыжне России» участвовали курсанты из Африки: Камерун, Конго, Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Королевства Эсватини, а также Лаоса, Киргизии, Казахстана, Южной Осетии и других.

С флагом неудобно, зато красиво и символично. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Для курсантов это первый опыт участия в мероприятии такого масштаба, — рассказал КП-Новосибирск преподаватель специального факультета Кирилл Кальницкий. — Хорошо, что погода не стала испытывать нас холодом, а в частности позволила получить удовольствие от лыжни. Люди впервые встали на лыжи — и для первого раза у них неплохо получилось. Мы до этого провели тренировку, чтобы было понимание: как надевать лыжи, как на них ходить. Конечно, не ждем больших скоростей. Курсанты перебарывают себя.

Пока и снег, и лыжи — в диковинку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для 27-летнего Жерониму Матенгамбире из Республики Мозамбик (Южная Африка) это первая зима в Сибири. Он уже говорит по-русски, пусть и немного.

Жерониму понравилось кататься на лыжах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Это очень трудно, потому что в Мозамбике, где я родился, никогда не было такой зимы, со снегом. Для меня это хороший опыт: жить там, где холодно, — поделился Жерониму.

— Сильно холодно?

— Да, очень сильно. Мы тепло одеваемся, но все равно холодно.

— Понравилось кататься на лыжах? Хочется еще?

— Да, хочется теперь еще больше. Это такой хороший опыт для жизни. Мне понравилось, очень.

Сколько еще испытаний приготовила Сибирь? Фото: Алена МАРТЫНОВА

А 21-летний Ромель Мбуту из Республики Камерун (Центральная Африка) уже второй год зимует в Новосибирске. Лишний раз старается не выходить на улицу, особенно когда сильный мороз. Но когда есть приказ — конечно, его надо выполнять.

Ромель второй год привыкает к зиме. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Любишь зиму? — спросили мы у Ромеля.

— Чуть-чуть.

— Как ты привыкаешь к холоду?

— Очень трудно. Дома, в Африке, много солнца, +37 градусов. А Сибирь — это другой мир. Снег — это плохо для меня.

— Как тебе первый опыт на лыжах?

— Тяжело. Но я хочу научиться, ведь это традиционный русский спорт.

Почти все члены команды впервые встали на лыжи на «Лыжне России». Фото: Алена МАРТЫНОВА

— С подбором одежды, в чем бежать, трудностей не возникло. Конечно, пока их возможности не позволяют двигаться быстро, — пояснил Кирилл Кальницкий. — Поэтому мы одевались максимально тепло, чтобы никто не простыл. А что касается практики, мы будем достигать результатов в процессе обучения, совершенствовать навыки. И к выпускному курсу они будут наравне с остальными принимать участие и показывать результаты в такого рода соревнованиях.

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