В Новосибирске завершены поиски мужчины в шапке с российским триколором

Мужчину нашли в поселке под Новосибирском. Фото: "ДоброСпас".

13 февраля отряд «ДоброСпас» в Новосибирске завершил поиски 50-летнего мужчины, который пропал накануне. Волонтеры отряда объяснили, что произошло.

— С мужчиной все в порядке, он только что сам нам позвонил. Оказалось, он уехал в Коченево к брату, сына не предупредил и позвонить ему в дороге не мог — забыл взять с собой мобильный. Почему решил так внезапно вернуться в Коченево, объяснять не стал, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.

Напомним, сибиряк ушел из дома 12 февраля, достаточно легко одетый: в кожаную куртку и шапку с российским триколором. Он должен был пойти на работу, но исчез, больше суток о нем ничего не было известно. За помощью к волонтерам обратился сын пропавшего.

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