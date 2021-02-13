«Вышел на работу и исчез»: в Новосибирске ищут мужчину в шапке с российским триколором

Сейчас мужчина носит усы. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".

В Новосибирске волонтеры ищут 50-летнего Сергея Андреевича Германа. 12 февраля мужчина вышел из своей квартиры на улице Ватутина, достаточно легко одетый, и исчез. С тех пор его местонахождение неизвестно.

— Несколько дней назад мужчина приехал к сыну в Новосибирск из Коченевского района. Должен был пойти на работу к 8 вечера, вышел из квартиры, но до работы так и не дошел, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы; носит усы. Был одет в черную кожаную куртку, шапку цвета российского триколора с надписью «2011», темно-синие джинсы, и высокие темно-синие кроссовки. С собой сибиряк захватил паспорт.

Если вам известно, где находится Сергей Андреевич, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по номеру 112.

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