В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами заглох на трассе в 30-градусный мороз

Автобус, едущий из Шерегеша, сломался в 30-градусный мороз. Фото: «Сибуправтодор».

Утром в субботу, 13 февраля, на трассе «Иртыш» сломался автобус с 45 пассажирами. Люди, едущие из Шерегеша в Омск, застряли в Новосибирской области на морозе под -30.

— Поездку 45 человек, включая подростков, прервала аварийная остановка: у автобуса вышла из строя коробка передач. Автобус обнаружила дежурная бригада Каргатского ДРСУ во время патрулирования участка трассы. Транспорту требовался серьезный ремонт, так что дорожники вызвали на помощь тяжелую технику для буксировки и автобус для пересадки пассажиров, — рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

На трассе застряли 45 человек, в том числе подростки. Фото: «Сибуправтодор».

Люди пересели на другой автобус и через полчаса уже продолжали путь.

Напомним, в январе из-за 40-градусного мороза на трассе заглох автобус, который вез 55 пассажиров из Барнаула в Новосибирск. Людям помогли сотрудники ДПС.

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