Полицейские Новосибирской области помогли водителю и пассажирам автобуса, который заглох на трассе в сильные морозы. Произошло все ночью 3 января. Междугородний автобус ехал Барнаула в Томск и внезапно остановился из-за неполадок в проводке. В то время на трассе было около -40.— Сотрудники батальона ДПС ГИБДД старшие лейтенанты полиции Сергей Кондратьев и Михаил Баум заметили автобус, который стоял на трассе Р-256. Внутри него было 2 водителя и 51 пассажир. Быстро, чтобы никто не замерз, инспекторы вызвали транспорт технической помощи и другой автобус. 11 пассажиров уехали сами на такси. Остальные 40 пассажиров пересели на подоспевший из Новосибирска второй автобус. Водители заглохшего транспорта сели греться в патрульную машину ГИБДД, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Напомним, 3 января на другой трассе в Новосибирской области сотрудники ДПС спасли дальнобойщика, машина которого угодила в кювет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Меня не бросили, еду привозили»: сибиряки спасли новосибирского дальнобойщика, замерзавшего на трассе в -45 градусовЕго автомобиль слетел в кювет и мужчина просидел там 3 дня (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru