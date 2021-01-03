Сотрудники ДПС в Красноярском крае спасли дальнобойщика из Новосибирска. Мужчина ехал из родного города в Иркутск на автомобилем DAF с полуприцепом. На середине дороге он не справился с управлением и на автодороге Р-255 «Сибирь» съехал в кювет.— Попытки вытащить машину самостоятельно оказались безуспешными. На призыв о помощи откликнулись сотрудники полиции. В течение 3 дней дорожными полицейские оказывали помощь водителю, — сообщает пресс-служба ГИБДД про Красноярскому краю. — Полицейские так же пытались помочь вытащить автомобиль, но при — 45 градусах техника выходила из строя.Как только морозы отступили, ДПСники обратились к военным. Они пригнали свою технику и наконец-то достали.В знак благодарности сибиряк записал видеообращение.— Я все благодарен. Никто меня не бросил! Еду и воду приносили регулярно. Всем привет, я жив, здоров! — говорит дальнобойщик на видео.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru