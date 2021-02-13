Расписание поезда «Омск — Новосибирск» 2021: график движения, цена билетов

Поезд «Омск — Новосибирск» начнет работать по новому графику. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем, каким будет новое расписание поезда «Омск — Новосибирск» 2021 Поезд № 188/187 станет чаще курсировать между городами — каждый день вместо 2 раз в неделю. Об этом рассказали в РЖД.

— Время прибытия и отправления поезда не изменяется. Поезд отправляется из Омска в 21:46 и прибывает в Новосибирск на следующие сутки в 07:11. Время в пути — 8 часов 25 минут. С новосибирского вокзала поезд отправляется в 23:11 и прибывает на станцию назначения на следующие сутки в 06:30. Время в пути — 8 часов 19 минут, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В состав поезда, кроме купейных и плацкартных вагонов, также предусмотрено специальное купе для маломобильных пассажиров.

Купить билет на поезд можно за 90 суток до отправления на сайте или мобильном приложении «РЖД», а также в кассах на вокзалах.

Напомним, поезд «Омск-Новосибирск» перестал ходить с 17 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Движение он возобновил с 24 декабря.

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