2020-04-13T07:54:43+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса отменят поезд «Новосибирск-Омск»

Вместе с тем перестанут ходить более 30 поездов по разным направлениям
Ульяна ДЖАНКОВА
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В конце недели перестанет ходить поезд отменят «Новосибирск-Омск».В конце недели перестанет ходить поезд отменят «Новосибирск-Омск».Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как сообщают в РЖД, с 17 апреля отменят поезда №86 и 87 «Новосибирск-Омск», а «Омск-Новосибирск» с 16 апреля. Это связано с угрозой коронавируса.

— «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — сообщается на сайте РЖД.

Напомним, ранее отменили курирование поезда «Новосибирск-Красноярск», а также «Новосибирск-Новокузнецк» и другие.

Про всем вопросам необходимо звонить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрированы 46 больных коронавирусом, десять из них выписаны. В последнее время специалисты все чаще стали выявлять больных коронавирусом, которые никуда не выезжали из Новосибирска и ни с кем из носителей не контактировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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