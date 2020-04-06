Никто не ездит: поезд «Новосибирск-Красноярск» с 10 апреля отменят из-за угрозы коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T04:21:59+03:00

Люди, купившие билеты, могут сдать их без удержания сбора за возврат

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Как сообщает официальный портал «РЖД» поезда № 106 и № 105 «Новосибирск — Красноярск» временно прекратят свое движение. Это произойдет с 9 апреля из Красноярска, а из Новосибирска — с 10 апреля.

— Эта меря принята, потому что из-за угрозы коронавируса часть поездов не пользуются спросом. Пассажирам могут уехать по тому же направлению на других поездах или вернуть деньги за билет, — сообщает «РЖД».

Люди, уже купившие билеты, смогут сдать их без удержания сбора за возврат до 1 июня.

— Сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно взиматься не будет. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок, — говорится в сообщении «РЖД».

Если вдруг возникнут вопросы, звоните по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.

В Новосибирске на 6 апреля зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом. Двоих пациентов, у которых анализы показали отрицательный результат, уже выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU