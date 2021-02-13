В центре Новосибирска 100 патрульных машин включили мигалки: рассказываем, что произошло

В ряды выстроились 100 машин ДПС. Фото: стоп-кадр.

Утром в субботу, 13 февраля, около 8:40 на парковке напротив площади Ленина новосибирцы заметили вереницу патрульных машин с включенными мигалками. Горожане сняли это на видео.

— Подписчики сообщают, что там находилось около ста патрульных автомобилей. К 9:30 все опустело, вереница двинулась по улице Ленина, — рассказали в группе «АСТ-54».

В ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что это было:

— Проходило торжественное мероприятие, вручались ключи от новых служебных автомобилей, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Напомним, 12 февраля на площади Ленина тоже заметили много патрульных автомобилей. В полиции объяснили, сотрудники проводили стандартные профилактические мероприятия.

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