В центре Новосибирска собралось много полицейских машин: мы узнали, что случилось

Новосибирцы заметили в центре города много полицейских машин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Днем 12 февраля новосибирцы заметили в центре города много полицейских машин. Спецавтомобили увидели недалеко от площади Ленина.

— Как-то много полицейских автомобилей в центре города, в том числе и кинологическая служба. Одна машина остановилась рядом с припаркованной иномаркой, сотрудники осматривали дно авто при помощи зеркала, — рассказали читатели КП-Новосибирск.

По словам очевидцев, полиция осматривала одну из припаркованных машин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что происходит:

— Никаких происшествий сегодня в городе не было. Сотрудники в центре Новосибирска находятся в рамках обычных профилактических мероприятий. Все это — стандартные процедуры, — пояснили В ГУ МВД по Новосибирской области.

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