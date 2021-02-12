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Общество

В центре Новосибирска собралось много полицейских машин: мы узнали, что случилось

Спецавтомобили увидели недалеко от площади Ленина
Галина СИМОНОВА
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Новосибирцы заметили в центре города много полицейских машин.

Новосибирцы заметили в центре города много полицейских машин.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Днем 12 февраля новосибирцы заметили в центре города много полицейских машин. Спецавтомобили увидели недалеко от площади Ленина.

— Как-то много полицейских автомобилей в центре города, в том числе и кинологическая служба. Одна машина остановилась рядом с припаркованной иномаркой, сотрудники осматривали дно авто при помощи зеркала, — рассказали читатели КП-Новосибирск.

По словам очевидцев, полиция осматривала одну из припаркованных машин.

По словам очевидцев, полиция осматривала одну из припаркованных машин.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что происходит:

— Никаких происшествий сегодня в городе не было. Сотрудники в центре Новосибирска находятся в рамках обычных профилактических мероприятий. Все это — стандартные процедуры, — пояснили В ГУ МВД по Новосибирской области.

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