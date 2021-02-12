Под Новосибирском военные пришли на помощь водителям, застрявшим на дороге из-за снежных заносов

В Новосибирской области военные помогли 10 сибирякам, попавшим в беду на дороге. Фото: пресс-служба ЦВО

В Новосибирской области за прошедшие сутки военные помогли более, чем 10 сибирякам, попавшим в беду на дороге из-за снежных заносов. Прийти на помощь автомобилистам они смогли, когда ехали в пункт постоянной дислокации.

Всего за прошедшие сутки военнослужащие помогли более, чем 10 автомобилистам. Фото: пресс-служба ЦВО

— Военнослужащие Новосибирского гарнизона, во время перемещения в пункт постоянной дислокации на автомобилях «КамАЗ» и «УАЗ», а также сотрудники военной транспортной полиции оказали помощь водителям, попавшим в снежные заносы на дороге, — пояснили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе ЦВО. — Всего за прошедшие сутки военнослужащие оказали помощь более 10 жителям Новосибирской области. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Водители попадали в беду из-за снежных заносов на дорогах. Фото: пресс-служба ЦВО

В пресс-службе также отметили, что на маршруте движения военной техники организованы мобильные посты для оказания помощи водителям, у которых может внезапно сломаться автомобиль.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже рассказывала о том, как сотрудники ГИБДД и полиции помогали автомобилистам, попавшим в беду на зимних сибирских дорогах. К примеру, 3 января полицейские Новосибирской области помогли водителю и пассажирам автобуса, который заглох на трассе в сильные морозы. Междугородний автобус ехал Барнаула в Томск и внезапно остановился из-за неполадок в проводке. В то время на трассе было около -40.

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