Новосибирский аквапарк вновь возобновил работу: публикуем расписание, цены на билеты

Аквапарк возобновляет работу с 12 февраля. Фото: Влад КОМЯКОВ

С пятницы, 12 февраля, новосибирский аквапарк возобновил работу. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в справочной.

— Работаем с сегодняшнего дня. Время и стоимость посещения останутся прежними, — рассказали КП-Новосибирск в справочной «Аквамира».

Цена билетов на полный день с 10:00 до 21:00 в будни составляет 1700 рублей, в выходные — 2200 рублей. Для детей в то же время по будням — 1400 рублей, а по выходным — 1900. Билеты на 4-часовое посещение стоят 1700 рублей для взрослых и 1400 рублей для детей.

Напомним, новосибирский аквапарк приостановил работу 25 января. Все дело оказалось в долгах: управляющая компания новосибирского аквапарка ООО «ВДТ Строй» была признана банкротом еще осенью прошлого года. Аквапарк в одном из банков задолжал 2 миллиарда рублей.

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