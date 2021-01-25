В Новосибирске закрылся самый большой аквапарк за Уралом: рассказываем, что произошло

В здание аквапарка никто не мог попасть. Фото: Влад КОМЯКОВ

— Дорогие гости! Сегодня утром комплекс «Аквамир» был заблокирован неизвестными, — тревожное сообщение появилось в социальных сетях на страничке новосибирского аквапарка. Эта новость всколыхнула любителей водных аттракционов, и сибиряки тут же принялись бурно обсуждать, что же произошло.

Оказалось, рано утром в новосибирский аквапарк наведались сотрудники охранного предприятия. Они и закрыли вход в здание, не пропуская внутрь ни посетителей, ни даже сотрудников.

— Утром, как обычно, пришли на работу, а на входе уже крепкие ребята в гражданской одежде, не пускают никого из менеджеров и начальников. Нас потом по удостоверениям и пропускам все-таки запустили, начальник подразделения объяснил, что идет смена руководства, чтобы шли домой, нас это не коснется, — рассказал КП-Новосибирск один из работников «Аквамира».

Сейчас весь коллектив испытывает тревогу: люди хотят сохранить свои рабочие места, а главное — переживают за зарплаты. Новое руководство пока не объявляло о кардинальных переменах. Внутри здания за закрытыми дверями проводят инвентаризацию и изучают документы.

Илья Ходос, директор ООО «Глобал» (аквапарк находится в лизинге у этого предприятия. — Ред.), объяснил, кто сегодня помешал работе комплекса.

— Нас заблокировали сотрудники ЧОПа и конкурсного управляющего, — кратко прокомментировал Илья.

Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, все дело в долгах. Оказалось, что управляющая компания новосибирского аквапарка ООО «ВДТ Строй» была признана банкротом еще осенью прошлого года.

— Суд решил признать общество с ограниченной ответственностью «ВДТ Строй» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, — гласит решение на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

По предварительной информации, аквапарк не будет работать три дня. Новый арендодатель не собирается пока никого увольнять. Работников просто переоформят на новое юридическое лицо.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Григорию Асташову, чтобы понять, как сибирякам вернуть деньги за заранее купленные билеты.

— Пишите заявление в организацию с просьбой вернуть денежные средства. Если откажут, то взыскивайте через суд, — посоветовал Григорий Асташов.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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