«Напугала меня до истерики»: сибирячка пожаловалась на соседскую собаку, которая кидается на прохожих

Пес преградил женщине дорогу, когда она шла на работу. Фото: стоп-кадр.

Жительница села Барышева в Новосибирской области Светлана Баглай пожаловалась на агрессивного соседского пса, который лает и кидается на нее. Сибирячка рассказала, что пес подкарауливает ее каждый день по пути на работу и не дает пройти.

— Я шла сегодня утром на работу, и меня не пускала эта собака, гавкала, бросалась. Только сейчас получилось снять ее на видео. Я очень впечатлительная, напугалась чуть не до истерики. От собаки сумкой прикрылась. А если ребенок попадется, что он сделает? — говорит КП-Новосибирск Светлана. — Хорошо, что мимо таксист проезжал, спугнул собаку и увез меня с этого места.

По словам женщины, пес не дает покоя всему селу уже больше двух недель.

— Мы будем писать коллективную жалобу на хозяина собаки. Он живет на улице рядом с моим домом и выпускает ее гулять. Мне сейчас рассказывают, что собака до сих пор там бегает, гавкает, агрессивно себя ведет. А приходится идти на работу только по одной дороге, зимой больше нигде не пройти, — рассказала Светлана.

Напомним, ранее на стаю бродячих собак, которая нападает на детей и взрослых, пожаловались жители поселка Горный.

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