«Иду с ребенком и прячусь от них»: сибирячка пожаловалась на стаю бездомных собак у школы

Собаки бегают возле школы. Фото: стоп-кадр.

Жительница поселка Горный в Новосибирской области пожаловалась в соцсетях на стаю бездомных собак. Она рассказала, что собаки бегают возле местной школы и нападают на людей. Животных женщина сняла на видео.

— Эта орава бегает сегодня по поселку, кидается на всех детей. Я иду с ребенком из школы и прячусь от этих собак. Кинулись даже на бабушку. Это какой-то ужас. Надо же что-то с этим делать. Наша администрация не принимает никаких мер. Может, найдутся приюты, готовые их забрать? — пожаловалась местная жительница.

В комментариях под постом сибиряки обсуждают ситуацию:

— Такая стая жутко опасна.

— Думаю, с ними даже зоозащитники не справятся.

Напомним, проблема бездомных собак беспокоит и новосибирцев. В конце января жители Дзержинского района жаловались, что стая животных нападает на людей в частном секторе — не помогает даже служба отлова.

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