«Дети боятся ходить в школу,»: новосибирцы пожаловались на стаю бродячих собак в Дзержинском районе

Новосибирцы пожаловались в соцсетях на стаю бездомных собак в Дзержинском районе. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы пожаловались в соцсетях на стаю бездомных собак, бегающих по улицам в Дзержинском районе. По словам сибиряков, животные ведут себя агрессивно, а ведь рядом находятся детский сад и школа.

— Мы уже не знаем, куда обращаться. Улицы Седова, 4-я Рабочая, Пойменная, атаковала стая бродячих псов. Они кидаются на взрослых и детей. В шаговой доступности школа и детский сад. В службу отлова мы обращались, но результата до сих пор никакого, — цитирует сибиряков паблик Вконтакте «АСТ-54». — Дети боятся ходить в школу, а взрослые на работу. Чего ждать, когда кого-нибудь загрызут? В стаю сбиваются по 10-12 собак, не каждый взрослый сможет от такой стаи отбиться.

В комментариях под постом, тем временем, сибиряки разделились на два лагеря: одни считают, что на самом деле эти собаки не представляют такой серьезной угрозы, как кажется людям, а другие уверены, что проблему с животными надо решать немедленно:

— Я не вижу здесь агрессивную стаю. Обычные собаки, некоторые даже в ошейниках.

— Все собаки кажутся безобидными, пока она на кого-нибудь не набросятся.

— Срочно их отлавливать надо, пока никого не загрызли.

— Откуда столько жестокости? Люди больше нагнетают, — пишут люди.

Отметим, что проблема бродячих собак очень актуальна для новосибирцев. Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала несколько историй о нападении животных на горожан. В службе отлова в марте 2020 года отмечали, что у них находится в два раза больше животных, чем в прошлом году. И их содержание обойдется бюджету дороже на 4 миллиона рублей, по сравнению с тем, если бы псов умертвили.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в данной ситуации.

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