Режим черного неба в Новосибирске 2021: почему ввели, сколько продлится

В Новосибирске несколько дней будет держаться дымка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Режим черного неба в Новосибирске 2021: по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия будут в городе два дня.

— С 13:00 11 февраля до 18:00 13 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Они помешают рассеиванию вредных примесей в воздухе, — сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сервис CityAir оценил уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 7 баллов.

По прогнозу на 12 февраля, ожидаются морозы до -36 градусов в Новосибирске и до -41 градуса по области. Кроме того, будет слабый ветер — 2-7 метров в секунду. Ранее синоптики объясняли, что в воздухе образуется дымка и накапливаются вредные вещества именно в безветренную аномально холодную погоду.

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